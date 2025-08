Gjermania ka njoftuar se do të dërgojë sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore të tipit Patriot në Ukrainë gjatë dy ose tre muajve të ardhshëm, përfshirë edhe lëshues dhe komponentë të tjerë ndihmës. Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, deklaroi se ky veprim bëhet në kuadër të një marrëveshjeje të re me Shtetet e Bashkuara për të forcuar mbështetjen ndaj Kievit.

“Angazhimi nga SHBA ekziston dhe falë kësaj, Gjermania mund të dërgojë fillimisht lëshuesit dhe më pas pjesë të tjera të sistemit Patriot,” u shpreh Pistorius. Ai theksoi se ky zhvillim konfirmon rolin udhëheqës të Gjermanisë në ndihmën për Ukrainën në fushën e mbrojtjes ajrore.

Sipas Sky News, kjo lëvizje vjen në një kohë kur Rusia ka shtuar ndjeshëm sulmet ajrore mbi Ukrainën gjatë verës. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar vazhdimisht ndihmë për të përballuar këto kërcënime. Sistemet Patriot janë provuar të jenë të suksesshme në neutralizimin e raketave balistike ruse.

Në një deklaratë të mëparshme pas një takimi me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se SHBA do të siguronte sistemet, ndërsa aleatët e NATO-s do të mbulonin koston.