Murgeshat katolike teksa drejtonin një shtëpi fëmijësh në Gjermani, nxisnin djemtë të shkonin me priftërinj, politikanë dhe biznesmenë, të cilët do t’i përdhunonin në festa seksuale, sipas një viktime që ka fituar një betejë kompensimi.

Gjykata e Mirëqenies Sociale Darmstaft i dha kompensim burrit, tani 63 vjeç, pasi detajoi se si murgeshat e tërhoqën atë për t’u abuzuar nga priftërinjtë dhe burrat e fuqishëm në festa, duke filluar nga mosha pesë vjeç. Ata i paguanin gratë për këtë.

Viktima, i cili mbetet anonim, tha se ai u përdhunua rreth 1.000 herë gjatë kohës që ishte në shtëpi në vitet 1960 dhe 70, së bashku me djem të tjerë.

Gjykata vendosi mbi çështjen në maj, por skandali i fundit i abuzimit për kishën katolike doli në dritë vetëm këtë muaj pasi një klerik i vjetër foli publikisht.

Peshkopi i Speyer, Karl-Heinz Wiesemann emëroi publikisht ish-zyrtarin e dioqezës Rudolf Motzenbäcker, i cili vdiq në 1998, si të dyshuar të përfshirë në abuzim. Peshkopi tha se tre viktima të tjera janë paraqitur që atëherë.

Viktima e abuzimit ishte vetëm 5 vjeç kur ai u bashkua me shtëpinë e drejtuar nga Urdhri i Motrave të Shpëtimtarit Hyjnor në qytetin gjerman të Speyer në mars 1963.

Viktima tha se ishte ‘tërhequr drejtpërdrejt’ nga murgeshat në banesën e Motzenbäcker për t’u abuzuar seksualisht, raporton Der Spiegel. Ato e rrihnin kur ai rezistonte. Burri tha se i ishte caktuar prifti si rrëfyes.

Viktima tha se vizitorët në shtëpinë e fëmijëve do ta abuzonin në ‘ahengjet seksuale’. Ai tha se murgeshat u kalonin të rinjve të moshës midis 7 dhe 14 vjeç klerikëve, politikanëve vendas dhe biznesmenëve.

“Murgeshat ishin tutorët”, tha ai. “Nëse ata nuk do të bindeshin, do të rriheshin me shkopinj ose do t’u thyheshin kokat pas murit”. (Panorama)