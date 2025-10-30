Kolegji Zgjedhor Gjyqësor, vendosi ditën e sotme, 30 tetor, që Gjergj Nika të regjistrohet si kandidat i pavarur lidhur me zgjedhjet e pjesshme lokale të 9 nëntorit, për Bashkinë Vlorë.
Çështja u shqyrtua nga gjyqtarët Rexhep Bekteshi (relator), Iliba Bezati, Artan Çupi, Ornela Naqellari dhe Enkel Peza
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi të dhënë.
Njoftimi i Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor (Klikoni këtu)
Kujtojmë se Gjergj Nika, kërkoi që të merrte pjesë në garën e zgjedhjeve të pjesshme lokale të 9 nëntorit, si kandidat i pavarur për Bashkinë Vlorë, por, ai nuk u regjistrua nga Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi.
Për Vlorën, KQZ refuzoi kandidaturën e Gjergj Nikës me argumentin se, edhe pse ishte këshilltar dhe nuk kishte nevojë të mblidhte firma, ai duhej të paraqiste një komitet nismëtar për t’u regjistruar si i pavarur.
