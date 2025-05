Për biznesmenin Gjergj Luca, qyteti i Shkodrës në drejtimin e kryebashkiakut Benet Beci, ka ndryshuar dhe po kthehet në model.

Sipas Lucës, nën drejtimin e Becit, Shkodra po i jep Shqipërisë shembullin se si menaxhohet me përgjegjësi pushteti lokal.

Luca shprehu bindjen se qytetarët do të votojnë për vazhdimësinë e zhvillimit më 11 maj.

‘Shkodra po merr frymë prej pastërtisë e prej investimeve, Shkodra po zgjeron kapacitetet mikpritëse për miq e vizitorë, Shkodra e Benet Becit po i jep shembullin Shqipërisë si menaxhohet pushteti lokal. Nga Dukagjini e deri poshtë në Velipojë, Shkodra nuk është as blu e as e kuqe, Shkodra është plot energji , është thjesht numri 5 i njerëzve të punës. Faleminderit miqtë e mi sepse e di që ju do votoni progresin në datën 11 maj!’, tha ai.