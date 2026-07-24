Qeveria spanjolle ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme me interes kombëtar për rajonin e Madridit dhe provincën e Avilës, pas përhapjes së pakontrolluar të zjarreve që kanë përfshirë vendin.
Vendimi, i njoftuar të enjten mbrëma më 23 korrik nga Ministria e Brendshme, synon të mobilizojë burime shtesë dhe të përqendrojë më shpejt forcat në luftën kundër flakëve.
Njësia ushtarake e emergjencave (UME) është caktuar për të menaxhuar krizën, ndërsa rreth 10,000 persona janë evakuuar me nxitim nga shtëpitë e tyre në Madrid.
Shkencëtarët paralajmërojnë se ndryshimi antropogjen i klimës po rrit kohëzgjatjen, intensitetin dhe frekuencën e valëve të nxehtësisë, të cilat thajnë bimësinë dhe krijojnë kushte më të favorshme për shpërthimin e zjarreve në pyje.
Kjo situatë e bën gjithnjë e më të vështirë kontrollin e flakëve dhe rrit rrezikun për komunitetet lokale.
Spanja ka përjetuar kohët e fundit një nga zjarret më tragjike në historinë e saj të afërt, në Andaluzi më 9 korrik, ku humbën jetën 13 persona dhe u dogjën mbi 70,000 hektarë tokë. Ky episod i dhimbshëm ka shtuar presionin mbi autoritetet për të vepruar me vendosmëri dhe për të forcuar masat e parandalimit e menaxhimit të emergjencave.
Ky vendim i qeverisë spanjolle nënvizon urgjencën e situatës dhe nevojën për koordinim kombëtar në përballjen me pasojat e ndryshimeve klimatike dhe rrezikun e zjarreve gjithnjë e më të shpeshta.
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