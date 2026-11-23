Një ngjarje tragjike është regjistruar në Romë të Italisë, ku një 58-vjeçar është gjetur i pajetë brenda një tende të ngritur përpara Universitetit “La Sapienza”.
Viktima është identifikuar si Alessandro Ingusci, një person pa banesë të përhershme, i cili kishte zgjedhur të qëndronte në një tendë pranë sheshit të universitetit.
Sipas raportimeve paraprake, 58-vjeçari dyshohet se ka pësuar një gjendje të rënduar shëndetësore, e cila rezultoi fatale. Ingusci ishte në ndjekje të shërbimeve sociale. Ai kishte lënë edhe një mesazh në tabelën e një salle të Fakultetit të Fizikës, ku njoftonte se kishte nisur një grevë urie.
Në shënimin e tij, ai kishte bërë të ditur gjithashtu se ishte regjistruar në vitin e parë të studimeve në këtë fakultet dhe se kishte një shkallë invaliditeti prej 50%.
Pas konstatimit të vdekjes, në vendngjarje mbërritën efektivët e Policisë së Shtetit dhe specialistët e policisë shkencore, të cilët kryen këqyrjen dhe veprimet përkatëse hetimore.
Trupi i pajetë i 58-vjeçarit është vënë në dispozicion të mjekut ligjor, për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Rrethanat e plota të ngjarjes mbeten për t’u sqaruar.
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