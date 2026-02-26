Një shtetas gjerman është gjetur i pajetë në banesën e marrë me qira në lagjen “Kongresi i Përmetit” në Fier.
Sipas burimeve paraprake policore, i moshuari rreth 80 vjeç prej tri ditësh nuk kishte kontakte me familjarët, të cilët të alarmuar kanë njoftuar policinë.
Shtetasi gjerman Detlef Fertig, ndodhej në Fier prej 15 ditësh për turizëm dentar, por ka humbur jetën. Nga këqyrja paraprake e trupit, i moshuari nuk ka shenja dhune, çka mendohet që vdekja mund të ketë qenë për shkaqe natyrale.
