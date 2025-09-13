Një shtetase kineze, është gjetur sditën e sotme pa shenja jete në një taksi në Durrës.
Sipas njoftimit të uniformave blu, ajo u gjet pranë “Urës së Dajlanit”.
Sakaq, Grupi hetimor po vijon veprimet për këqyrjen e trupit të 57-vjeçares, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave.
“Spitali Rajonal Durrës ka njoftuar se është dërguar pa shenja jete një shtetase 57-vjeçare me shtetësi kineze, e cila është gjetur në një taksi, pranë “Urës së Dajlanit”. Grupi hetimor po vijon veprimet për këqyrjen e trupit të 57-vjeçares, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave”, njofton policia.
