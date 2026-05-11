Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në zonën e Plazhit të Vjetër në Vlorë, ku është gjetur e pajetë një 32-vjeçare.
Sipas informacioneve paraprake, e reja ishte larguar nga banesa dhe familjarët, të shqetësuar për mungesën e saj, kishin nisur kërkimet në bashkëpunim me Policinë.
Pas disa orësh kërkime, 32-vjeçarja është gjetur e mbytur në det në zonën e Plazhit të Vjetër.
Nga të dhënat e para, dyshohet se kemi të bëjmë me një rast vetëvrasjeje, ndërsa grupi hetimor po punon për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
