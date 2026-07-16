Një 45-vjeçare është gjetur e pajetë në ujërat e Liqenit të Thatë në Tiranë, pasi dyshohet se është vetëhedhur në liqen.
Ngjarja është regjistruar rreth orës 07:10, të mëngjesit të kësaj të enjteje.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, janë polumbarët e RENEA-s nisën kërkimet në zonë.
Pas rreth dy orësh kërkime, rreth orës 09:00, polumbarët kanë gjetur në ujërat e liqenit trupin e pajetë të qytetares M. T., rreth 45 vjeçe.
Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin e këtij rasti.
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