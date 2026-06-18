Një fotografi që e paraqet me pajisje teknike, e konsideruar nga hetuesit si “domethënëse”, si dhe një silenciator, janë sekuestruar këtë të enjte në banesën e njërit prej katër personave nën hetim për vrasje në kuadër të çështjes së të ashtuquajturve “snajperistët e fundjavës” në Sarajevë gjatë viteve ’90.
Sekuestrimet janë rezultat i një kontrolli të kryer nga karabinierët e ROS-it me urdhër të prokurorit të Milanos, Alessandro Gobbis, dhe kryeprokurorit Marcello Viola, në shtëpinë e një 64-vjeçari që banon në provincën e Alessandrias.
Gjatë marrjes në pyetje disa kohë më parë, ai kishte zgjedhur të mos u përgjigjej pyetjeve të hetuesve, ndërsa avokatja e tij kishte deklaruar se “gjithçka është e sajuar”. Kontrolli i sotëm bazohet në dëshmitë e ish-bashkëshortes dhe ish-partneres së tij.
“Ma shpjegoi se kishte ato makthe sepse në të kaluarën kishte vrarë njerëz. Më tregoi se kishte shkuar në Bosnjë për të luftuar gjatë luftës së viteve ’90. Më tha se nisej nga Milano me avion dhe se me të udhëtonin persona që shkonin fundjavave për të bërë rolin e snajperit dhe për të qëlluar mbi myslimanët”, ka deklaruar ish-partnerja në procesverbal.
Gruaja ka treguar gjithashtu se ai i kishte folur për posedimin e një silenciatori për armë dhe se ruante me shumë kujdes një lejekalim për zonat e luftës, si dhe një fotografi ku shfaqej me veshje ushtarake jo konvencionale.
Sipas dëshmisë së saj, në pjesën e pasme të fotografisë ndodhej një mbishkrim në gjuhë të huaj që shërbente si autorizim për hyrjen në zonat e luftës. Ajo ka pretenduar gjithashtu se në fotografi kishte shenja që korrespondonin me personat e vrarë gjatë luftimeve, “rrathë ose vija, si një lloj numërimi”.
Nga ana e tij, 64-vjeçari u ka thënë hetuesve se fotografia nuk e paraqet atë, por është një prerje gazete me një ushtar alpin në dëborë në Norvegji. Sa i përket silenciatorit, ai ka deklaruar se e kishte blerë rreth 20 vite më parë në Francë dhe e kishte sjellë në Itali në një periudhë kur kjo lejohej, duke pranuar se gabimi i tij ishte mosdeklarimi i tij pranë autoriteteve.
Sipas hetuesve, fotografia e sekuestruar mund të ndihmojë në përcaktimin e periudhës historike kur është realizuar, ndërsa e njëjta gjë vlen edhe për silenciatorin. Gjatë kontrollit janë gjetur edhe objekte të tjera, por ato nuk janë sekuestruar pasi janë konsideruar më pak të rëndësishme për hetimin. Mes tyre ndodhen një thikë prerëse me simbol svastike, si dhe dokumente dhe trofe që tregojnë se i dyshuari ushtrohej në poligon qitjeje.
Aktualisht, në hetimin e Prokurorisë së Milanos janë katër persona nën hetim: përveç 64-vjeçarit të kontrolluar sot, bëhet fjalë për një ish-shofer kamioni 80-vjeçar nga Friuli, një sipërmarrës 64-vjeçar që jeton në Brianza dhe një person nga Toskana. Tre të parët janë marrë tashmë në pyetje nga prokurorët dhe kanë mohuar akuzat, duke i cilësuar ato si të bazuara në rrëfime të dëgjuara nga të tjerë.
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