Deputeti i zgjedhur i PD-së, Agron Gjekmarkaj tre dite me pare ne nje analize te tij, ben thirrje ndaj Lulzim Bashes dhe strukturave te PD qe te gjendet urgjent ku ehste gabuar ne marredheniet me SHBA dhe me vendet e BE.

Teksa ka bere kete konstatim, tre dite perpara se ambasdadorja amerikane Yri Kim te leshonte “ultimatumin” per Bashen ne lidhje me Sali Berishen, sinjal i qarte qe te mos jete ne Parlamernt ne shtator, Gjekmarkaj e ka quajtur raportin e ODIHR për zgjedhjet e 25 prillit si “më të ziun pas 30 viteve pluralizëm”.

Gjekmarkaj theksonte tre dite me pare se raporti konfirmoi shqetësimet e ngritura nga opozita, por sipas tij “Rama është në pushtet duke gëzuar mandatin e tretë me cubat e vet”.

Në komentin e tij deputeti i zgjedhur i Lezhës shton se “mandati u lejua të vidhej me bekimin e ndërkombëtarëve, pasi sipas tij kancelaritë e mëdha nuk pritën raportin e ODIHR, por sipas tij “uruan qeverinë për fitoren”.

“Më i zi pas 30 vjetësh pluralizëm nuk mund të ishte sesa kaq raporti përfundimtar i OSBE për zgjedhjet e 25 Prillit !! Ai konfirmoi gjithçka konstatoi Opozita, media, individualitet e shumëkush tjetër mbi inxhinierinë elektorale që tjetërsoi vullnetin popullor! Shteti i Edi Rames është armiku i zgjedhjeve të lira e të ndershme në këtë vend, rrëmbyesi i tyre me të gjitha pikat që OSBE rendit!! Por Edi Rama është në pushtet duke ju gëzuar mandatit të tretë me cubat e vet.

Një mandat që u lejua të vidhej me bekim ndërkombëtar, pra kemi një regjim me bekim ndërkombëtar ! Situata është paradoksale ! OSBE organizata më prestigjioze ndërkombëtarë për zgjedhjet i jep të drejtë Opozitës ndërkohe që disa kancelari kryesore nuk e priten këtë raport por uruan qeverinë për “fitoren” pa shumë vonese !

Ne si opozitë nuk mund ta shmangim këtë fakt me heshtje ! Ne duhet ta zbardhim atë, të përmirësojmë marrëdhëniet tona me fuqitë aleate e mike SHBA-BE, duke gjetur ku kemi gabuar që u ndëshkuam kaq rënde !

Vetëm e vërteta na ndihmon të dalim nga paradoksi ! Ne e kemi jetike këtë. Zgjedhjet u vodhën me sy shkelje ndërkombëtarë !! Pse ?? Ta gjejmë këtë duke parë thellë nga vetja, duke ndryshuar ndaj tyre pa humbur dinjitetin por edhe përkundrejt shoqërisë shqiptarë e cila duhet ftuar në rezistence!

Raporti i OSBE ja jep këtë kartë morale Opozitës në teori, detyra jonë është ta fitojmë edhe praktikisht !! Zgjedhjet janë vjedhur ! Hajduti na shet mend ! Ne na ndihmojnë parimet dhe vlerat për të rigjetur aleatet e shumë më tepër për ti prirë shoqërisë në rrëzimin e një regjimi me fasade alegre !

Shqipëria dhe shoqëria po na vëzhgojnë ne Opozitën e Shqipërisë, Viktimën e 25 Prillit si shikim të vetvetes po kaq e në mos më tepër viktime! Ne kemi detyrën t’ju ofrojmë atyre një gjë të madhe, ndryshe, morale, solemne, te vërtete për të rikthyer zgjedhjet e lira dhe të ndershme si alfa e demokracisë e progresit, si një e drejtë historike që i detyron ndërkombëtaret ta nxjerrin popullin shqiptar nga kafazi i paradoksit me “bekimin” qe tanimë është “mallkim” !!”, theksoi Gjekmarkaj tre dite me pare.

