Drejtuesi politik i PD në qarkun e Lezhës, Agron Gjekmarkaj, ka zhvilluar një takim me demokratët e Shënkollit, Rrilës dhe Tales, duke theksuar angazhimin e Partisë Demokratike për një Shqipëri më të zhvilluar.

Ai ka denoncuar qeverisjen e Edi Ramës, duke e akuzuar për varfëri dhe pabarazi në këto zona, dhe ka premtuar rritjen e pensioneve, pagave më të larta dhe mbështetje për bujqësinë. Gjekmarkaj ka ftuar shqiptarët dhe shqiptarët që jetojnë jashtë të mbështesin PD-në në zgjedhjet e ardhshme.

Postimi i drejtuesit politik të PD në qarkun e Lezhës, Agron Gjekmarkaj:

Me demokratët e Shënkollit, Rrilës dhe Tales për fitoren e Shqipërisë Madhështore✌️

Mirënjohje për demokratët dhe njerëzit e lirë të kësaj zone, për besnikërinë ndaj kauzave të PD-së. Pushteti i Edi Ramës ka sjellë pabarazi dhe varfëri për Shënkollin, Rrilën, Talen dhe shumë zona të tjera të Shqipërisë. Ky realitet ka dëmtuar shoqërinë, ekonomitë familjare dhe bizneset, ndërkohë që shteti ka dështuar të mbështesë fermerët dhe të zhvillojë këto zona të begata. Pavarësisht se flasin për tendera energjie, shumë banorë jetojnë pa drita për orë të tëra, zonat turistike me probleme të mprehta. Edhe pas 12 viteve në pushtet, rilindja premton ujë të pijshëm që mungon në mijëra familje të mbarë Lezhës.

Pasojat e një pushteti korruptiv ndjehen në çdo fushë të jetës. Qindra mijëra shqiptarë, përfshirë demokratët, janë detyruar të largohen, i kanë larguar nga puna për bindje politike, nuk pranuan nënshtrimin e rilindasve që do marrin ndëshkimin e merituar më 11 Maj.

Pensionistët janë harruar dhe kanë vështirësi të sigurojnë ilaçet dhe jetesën. Ndaj, ftojmë mbarë shqiptarët dhe emigrantët që të votojnë për një Shqipëri të zhvilluar, për një rrotacion dhe për një qeveri që vërtet do të mbështesë popullin, do qeverisë me njerëz me dinjitet dhe atdhetarë.

Partia Demokratike angazhohet për rritjen e pensionsh, paga më të larta dhe mbështetje për bujqësinë. Ne do të luftojmë kundër korrupsionit dhe kriminalitetit dhe do të sigurojmë një qeveri që garanton barazinë dhe mbështet zhvillimin.

Le të bashkohemi të gjithë, të bëjmë gjithçka për të ndryshuar të tashmen dhe për të ndihmuar Shqipërinë të ecë përpara! Programi i PD, është programi që e përjetëson këtë