Drejtuesi politik i PD në qarkun e Lezhës, Agron Gjekmarkaj ka prezantuar në Rubik kandidatin e PD në listën e hapur për deputetë në zgjedhjet e 11 majit.

Gjekmarkaj tha se Rubiku është lënë pa asnjë investim nga Rilindja! Do i kthehet çdo gjë që i takon, rroga pensione e investime.

“Në këtë rrugë drejt fitores, kemi një përfaqësues të denjë, një intelektual, njeri të ndershëm dhe punëtor, Aleksandër Lalën. Ai është kandidati që njeh hallet dhe nevojat e Rubikut, që ka një plan të qartë për zhvillimin e qytetit.

E përsëris, Programi i Partisë Demokratike për Rubikun nuk është thjesht premtim elektoral, por një angazhim i fortë për investime, infrastrukturë moderne, punësim dhe mbështetje për familjet dhe bizneset vendase. Ne besojmë te puna dhe zgjidhjet, jo te propaganda dhe fasadat”, tha Gjekmarkaj.

Sipas tij, përballë PD është një pushtet që po përpiqet ta mbajë veten me forcë, me lista dhe me urdhra për të mbushur sallat artificialisht.

“Edi Rama nuk mund të mbledhë as me detyrim atë që ju sot e bëtë me zemër dhe besim! Sot jeni shume se besoni te fitorja. Ata vijnë me bilbila dhe daulle, por me daulle do ta përcjellë populli i Lezhës dhe i gjithë Shqipërisë më 11 Maj, tek ikin nga sytë e këmbët.

Dhe kur kryeministri pyet se kë do të votonte Fishta në këtë realitet, përgjigjja është e thjeshtë: jo ai që thotë “Dokrra hinit”

Kjo qeveri mund të tundë pasaportën si dajre në autobus sa të dojë, por më 11 Maj do të tundet nga vota e shqiptarëve! 12 vjet Europa na mbajti larg prej kësaj qeverie që na ka zënë rrugën. Pastrimi i rrugës, detyra jonë që do të thotë hyrja në Europë me meritë”, tha drejtuesi politik i PD për Lezhën, Agron Gjekmarkaj.