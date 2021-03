“Atëherë unë e di, e di që e frikësoj Ramën. Shkollimin dhe integritetin që kam unë si person, ai nuk e ka. E di që e frikësoj. Por nuk ka pse nxjerr aty një grua e një burrë, se unë nuk votohem për seksin, as se jam i bukur, as me thinja apo i shëmtuar. Po Marku çfarë ka për tu sharë? Se ka studiuar në La Sapienza? Ka integritet? Unë sot duhet të isha duke u marrë me punët e mia, si pedagog dhe analist, por thirrja e të parëve ka qenë që më shtyu t’i futesha politikës,”- tha Gjekmarkaj ndër të tjera.