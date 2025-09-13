Nënkryetari i Partisë Demokratike, Agron Gjekmarkaj ka komentuar situatën politike në vend dhe risitë e kabinetit të ri qeveritar të shpallur nga kryeministri Edi Rama gjatë Asamblesë së PS-së.
Në një intervistë për “News 24”, Gjekmarkaj e etiketon “Diellën” si ekzibicionizëm të kryeministrit, ndërsa shton se ministrja virtuale e Inteligjencës Artificiale është njësoj si çoirapet e kuqe të dikurshme të Edi Ramës
Sipas Gjekmarkajt, Partia Socialiste ka dalë nga dinjiteti i saj i dikurshëm, pasi thekson ai, ata që janë sot pjesë e PS janë një brez pa identitet disa prej tyre të lidhur me bandat.
“Personalisht për një kohë të gjatë e kam humbur interesin për emrat e qeverisë Rama pasi qeveria është vetëm një person. Ai e shpërndan imazhin e tij dhe e mbledh në rrathë bashkëqendrore dhe e tkurr sipas dëshirës. Në përgjithësi qeveritë e tij kanë qenë dekadente, pa harruar se PS ka qenë një aset kombëtar. Ai e shpërndan imazhin e tij, secili prej tyre gur shahu, që lëvizet pa autonomi e pavbarëissë mendimi. Në përgjithse qeveritë e tij kanë qenë karente dhe dekadente. Nga 2013 e këtej ka një shkëputje duke kujtuar cfarë ka qenë dikur PS që është një aset kombëtar, PS ka patur perisnaitete të botës së kulturës, ata janë të gjithë të larguar nga PS, tani ështe një brez pa identitet disa prej tyre të lidhur me bandat më të zeza të Shqipërisë cka nuk nderohet PS e kuvendi, flitet se shumë prej tyre janë përfaqësues në qeveri, një qeveri që vjen nga skandali shkon në skandal, rrënjët në korrupsion dhe degët do harlisen prapë në korrupsion, arrogance është gjuha e komunikimit me publikun. Ekzibicionizmi është një detaj tjetër sic është rasti i Diellës që është ministrja nga Veriu që përfaqëson dhe katolikët, që mesa duket kryeministrit i shijon shumë për të mbyllur dhe ngjarjet si shkarkimi i Veliajt. Është pak a shumë si corapet e kuqe, një pjesë e ministrave janë pa fytyrë pa emër dhe pa gojë”, tha Gjekmarkaj.
Gjithashtu Gjekmarkaj komentoi edhe vendimin e kryeministrit për të zgjedhur Ogerta Manastirliu si kandidate të PS për bashkinë e Tiranës ku së shpejti do të zhvillohen zgjedhje të parakohshme.
Gjekmarkaj tha se vendimi për t’u futur ose jo në zgjedhjet lokale do t’i takojë Berishës pas konsultimit me strukturat e PD-së.
Përgjigjet Gjekmarkaj: “Bashkia Tiranë është në duart e kryeministrit. PD nuk ka marrë ende një vendim se çfarë do të bëjë me zgjedhjet që u shpallën në Tiranë. Vendimi i takon kryetarit demokrat dhe strukturave të partisë. PD ka gjitha potencialet për të fituar Bashkinë e Tiranës. Nuk e di nëse z Alimehmeti dëshiron që të jetë pjesë e garës, nëse PD merr vendimin për të qenë në zgjedhjet e Bashkisë së Tiranës, por figurat demokrate nuk mungojnë. Ogerta Manastirliu ka një histori të gjatë konsumimi në pushtet dhe histori të gjatë akuzash dhe në kushte normale, PD nuk do e kishte të vështirë për ta mundur. Nuk jemi në kushte normale, pasi vullneti tjetërsohet”.
