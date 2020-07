Zbardhen detaje nga takimi i kryeministrit Rama me kryebashkiakët e Partisë Socialiste. Në fokus kanë qenë zgjedhjet e 2021, ndërsa u ka dhënë kryebashkiakëve porositë e nevojshme.

Në media raportohet se kryeministri Rama ju ka pezulluar pushimet kryebashkiakëve, ndërsa u ka kërkuar që të zbresin në terren dhe të takojnë njerëzit duke respektuar masat anti-COVID.

“Nuk do të ketë pushime! Vijoni punën me takimet me njerëzit! Pavarësisht situatës së pandemisë gjeni mënyra për të zhvilluar takime me qytetarët në çdo zonë“.

Takimi ka nisur prej orës 11:00 dhe që po zhvillohet te salla e hartave në kryeministri, do të vijojë deri në 14:30.

Fokusi është te Partia Socialiste, zgjedhja e strukturave e forumeve të reja si dhe fushata zgjedhore.

