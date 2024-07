Eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuço ka deklaruar në Top Story se SPAK ka nisur hetime pasurore ndaj politikanëve.

Karamuço u shpreh se politikanët thirren në SPAK për pasurinë e tyre, dhe kur dalin deklarojnë para gazetarëve se ishin për çështje tjetër që kanë dijeni.

Madje Karamuço shtoi se së shpejti pritet një tjetër arrestim i bujshëm.

“Takimi me gazetarët edhe taktikë për të sheshuar disa gjëra por edhe për të matur pulsin e medias. Më shumë foli me ato që nuk tha. Nuk foli për kontrollin e pasurisë për politikanëve tanë. Thirren gjoja për një çështje, por janë në hetim pasuror. E bëjnë në vazhdimësi. Nuk është se janë politikanë që kemi dyshuar, por të dorës së dytë.

Për Ahmetajn nuk ka thënë ndonjë gjë të re. Çështje të tjera, gjatë verës priten zhvillime. Pritet një tjetër arrestim i madh nga SPAK. Diçka që kam vënë re, e ka ngritur me kohë Z.Dumani, ka probleme me burimet njerëzore sidomos me stafin hetues të BKH-së.”-u shpreh Karamuço.