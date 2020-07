Në vitin 2014 ngriti Kupën e Botës në Brazil dhe ishte pjesë e asaj Gjermanie të drejtuar nga Joachim Loë. Sot mbetet pa ekip… Karriera e tij ka qenë e pabesueshme dhe një rënie drastike e vazhdueshme.

Po flasim për Andre Schurrle, që ditën e sotme ka shkëputur raportin me Borussia Dortmund duke prishur kontratën që e mbante të lidhur me verdhezinjtë deri në vitin 2021.

Ish-sulmuesi i Chelsea, Wolfsburg, Leverkusen dhe Mainz së fundmi luajti në Rusi me Spartak Mosca.

“Në reflektim, ishte një periudhë me nivele të larta dhe të ulëta, por edhe me shumë përvoja të vlefshme si nga ana sportive, e veçanërisht nga ana personale. Do të doja t’i falënderoja ata që janë përgjegjës te Borussia Dortmund dhe t’i uroj klubit dhe tifozët e saj të veçantë të gjitha më të mirat për të ardhmen”, mesazhi i 29-vjeçarit gjerman.

