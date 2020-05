Përmes një postimi në facebook kryetari i Bashkisë së Shijakut, Elton Arbana ka bërë një bilanc të punëve të bëra këto gjashtë muaj që nga tërmetit i Nëntorit, duke treguar një menaxhim shumë të mirë të të gjithë ecurisë së procesit.

Ai ka falenderuar Qeverinë shqiptare veçanërisht Kryeministrin Edi Rama për shpresën që i solli qytetarëve të Shijakut për rindërtimin e shtëpive.

Ja postimi i plotë:

Sot 6 muaj nga tërmeti i 26 Nëntorit! Kur toka na lëkundi jo vetëm shtëpitë, por dhe jetët tona NE u bëmë më të fortë. Bashkia Shijak, Qeveria Shqiptare, Kryeministri, punuan intensivisht për njerëzit që mbetën të pastrehë.

Fillimisht, ofruam ambiente që askush të mos mbetej në qiell të hapur, siguruam vakte të ngrohta për shumë familje.

Më pas u aplikua Bonusi i Qerave. Sot janë 750 familje që përfitojnë këtë bonus.Kemi punuar maksimalisht në çdo procedurë për shqyrtimin e dosjeve për familjet e dëmtuara dhe jemi nga bashkitë e para që e përfunduam në kohë shumë të shpejtë këtë proces falë angazhimit maksimal të stafit të bashkisë.

Realizuam Dëgjesa Publike në Shijak, Xhafzotaj, Gjepalaj, Maminas, duke bërë një procedurë të rregullt ligjore dhe duke qenë transparent në çdo vendimmarrje.Puna vazhdoi dhe në kushtet e pandemisë Covid-19 duke marrë vendime për ecurinë e fazës së Rindërtimit.

Dhe ja ku jemi sot:Shkollat do të rindërtohen.Ka nisur dhe është drejt përfundimit procesi i demolimit të banesave kolektive nga IKMT.Është miratuar lista e përfituesve nga Programi i Granteve dhe Programi i Rindërtimit.

Një falenderim i veçantë për Kryeministrin Edi Rama, i cili i dha dritën jeshile të ardhmes së qytetit tonë, duke rizgjuar shpresën në çdo familje dhe duke premtuar që Shijaku jo vetëm do të rindërtohet, por do të kthehet në një zonë turistike. Shijaku do të bëhet më i bukur se ç’ishte para 26 Nëntorit me:

30 Pallate të reja, 800 banesa të rindërtuara, 3 Shkolla

Kopshte

Çerdhe

Xhamia

Parqe publike

Kënde lojrash për fëmijë

Bibliotekë

Ku ka vullnet, ka zgjidhje!

/a.r