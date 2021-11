Kryeministri Edi Rama ka uruar festën e “29 Nëntorit”, me një video ku shihet rruga Arëbrit”.

Rama ka njoftuar prej disa kohësh që ky aks tepër i rëndësishëm do të hapej me 29 Nëntor. “Rruga e Arbërit” lidh Peshkopinë me Tiranën në më pak se një orë, duke lehtësuar qarkullimin e qytetarëve dhe të mallrave mes dy zonave.

“MIRËMËNGJES GËZUAR 29 NËNTORIN” shkruan Rama.

“Rruga e Arbërit” do të bëhet një korridor lidhës i rëndësishëm Lindje-Perëndim. Rruga kalon në Qarkun e Tiranës – në Njësinë Administrative të Zall-Bastarit dhe nëpërmjet tunelit të Murrizit, rruga kalon në territorin e bashkisë Klos e konkretisht në fshatrat Drezës, Xibër, Shkallë, fshati Fshat. Pas daljes nga tuneli i Qafë-Buallit rruga kalon në afërsi të urës së Cerenecit, si dhe në të djathtë të fshatit Shupenzë.