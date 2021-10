Aktivisti i njohur shqiptaro-amerikan, Geri Kokalari, ka folur për zhvillimet më të fundit në Partinë Demokratike dhe jo vetëm. Në një intervistë për gazetarin Sokol Balla, ai tregon se si e ka mbështetur, por edhe kritikuar Berishën që në fillimet e demokracisë.

Kokalari shprehet se vendimi i DASH për shpalljen e Berishës non-grata është i vonuar dhe shprehet i habitur sesi shteti shqiptar s’ka marrë hapa para SHBA-ve ndaj Berishës. Lidhur me mbështetjen e disa militantëve për Berishën, Kokalari thotë se nuk e kupton sesi kjo mund të ndodhë ende, përfshirë edhe kushërirën e tij, Evi Kokalarin.

Sa i përket fakteve që SHBA-të mund të kenë për Berishën, aktivisti shton se nuk duhet të habitemi pasi CIA dhe FBI janë prezente në Shqipëri dhe ato mund të kenë mbledhur fakte.

Për më tepër lexoni intervistën e plotë për ‘Real Story’ te Sokol Ballës, të Geri Kokalarit:

Sokol Balla: Ju vini nga nje familje me kontribute nga Gjirokastrra. Se fundmi kemi pare nje tjeter Kokolari aktive ne debatin brenda PD. Te flasim pak per kontributet tuaja ne te shkuara, per afera te dyshuara korruptive te qeverive te Tiranes dhe ate se kush jeni personalisht.

Geri Kokalari: Une gjithashtu jam perfshire ne denoncimin e kompanise AEY te perfshire ne ngjarjen e Gerdecit. Eshte pak e veshtire te kuptoj plotesisht ngjarjet ne Shqiperi sepse une nuk jam politikan atje, por mesa kuptoj nje kusherira ime atje me te njejtin mbiemer flet sikur ka lidhje direkte me Musine Kokalarin cka eshte shqetesuese. Une di se cfare kam bere une vete, jo vetem per denoncimin e aferave korruptive ne Shqiperi, por edhe per ndihmat humanitare pas renies se komunismit dhe ne ndihmen per nisjen e bombardimeve per Kosoven. une nuk di qe evi kokalari te kete ndonje kontribut per kauzen shqiptare. Vetem nese ajo quan kontribut per kauzen shqiptare te mbeshtetesh Sali Berishen. dhe ketu sigurisht qe ndahemi mprehtesisht nga njeri tjetri. Per kohe te gjate une kam mbeshtetur idene se Berisha ne qeveri nuk eshte nje gje e mire per Shqiperine. Per fat, ai nuk eshte me ne qeveri. Fatkeqesisht pasi ai erdhi dhe u lut tek une, une kam ndihmuar qe ai te vije ne pushtet ne vitin 2005. Por ama gjithashtu une dhashe nje dore qe ai te ikte nga pushteti ne vitin 2013 dhe do te bej cfare te kem ne dore, qe ai te mos marre kurre pushtet ne te ardhmen.

Balla: Perse?

Kokalari: Une nuk i kuptoj ata qe mbeshtesin Sali Berishen, perfshire dhe kusheriren time. Une pashe se cfare ndodhi ne kohen e Berishes me ARMO-n, kur zarat e Berishes rane si nga qielli dhe e moren, kur ishte nje tjeter kompani amerikane qe fitoi tenderin dhe nuk kishin kapacitetet per ate tender. Por befas fitoi Rezar Taci. Dhe ai duhet te fuste nje kapital prej 250 milion dollaresh per mirembajtjen dhe shpenzimet e kompanise. Ajo nuk ndodhi kurre. Gjithsesi ok, por me pas befas behet nje tender tjeter dhe nje kompani fantazem, Vetro Sillk Rod, me pronare me njerez me reputacion te dyshimte na del si ofertuesi me i madh dhe serish pas tyre, Rezart Taci. Si mund te ndodhi kjo ne nje demokraci funksionale? Dhe per me keq, paraqiten nje cope leter si garanci financiare gjoja nga nje banke amerikane, nje mashtrim qe une e denoncova. Te gjitha keto fakte mua me duken si shembuj kryesore te korrupsionit te qeverise Berisha.

Pastaj vjen skandali me kompanine AEY dhe ne e dime se ka pasur nje transaksion mes qeverise shqiptare, tregtareve te armeve ne majemi dhe nje personi henri tome’ nje trafikanti famekeq armesh. Per te kercyer tangon, duhen dy pale. Ne kete afere, pala ne Amerike shkoi ne gjyq dhe ne burg. Por sic thashe, per te hequr vallen, duhen dy vete. Pra ata bashkepunuan me nje pale ne Shqiperi. Cfare dime ne? Qe ne ate kohe Sali Berisha kontrollonte qeverine. Pra te gjithe raportonin tek Sali Berisha. Dhe te gjithe ata qe njohin Sali Berishen e dine qe ai eshte nje mikromenaxher, pra kontrollon vete gjithcka ne detaje ndaj dhe nuk ka asnje shans qe nje gje qe ndodhte ne shqiperi, te behej pa miratimin e tij, sic e shoh une. Dhe nga keto dy afera, ku une kam vete informacion direkt, une besoj se Sali Berisha eshte nje person i korruptuar dhe nuk di sesi nje njeri me inteligjence normale, mund te dale me nje mendim tjeter per te.

Balla: Kjo teze eshte bere pjese e debatit qe kur ai u percaktua si i tille nga vendimi i Departamentit te Shtetit. A eshte ai njeri i tille, a eshte ai i korruptuar? A ka ndertuar ai nje sistem politik dhe shteteror te korruptuar apo qe nxit korrupsionin. Pasi gjithashtu ka ekzistuar apo ekziston nje mitizim i portretit te tij si nje person autoritar, qe sfidon rregullat e demokracise dhe ligjit, por qe nuk eshte i korruptuar…

Kokalari: Me rastet qe pershkrova vete, ato jane rasti a, b dhe c. Nese do isha une ne panelin e gjykatesve, une e di cili do ishte vendimi im. Une nuk e di se cfare informacionesh ka Departamenti i Shtetit. por sigurisht qe keto informacione qe paraqita une, i kane dhe ata. Dhe te qartesojme nje gje: Agjente te FBI kane qene dhe jane ne Shqiperi, CIAO banon ne Shqiperi, pra ne dosjen e tyre inteligjente ata kane fakte kunder tij, qe e inkriminojne ate. Dhe ketu eshte nje pjese e problemit. Nese DASH i ka keto fakte kunder Berishes, ata duhet t’i nxjerrin keto karta ne public.

Balla: Ketu shtohet skepticizmi i asaj pjese te shoqerise qe mbeshtet Sali Berishen. Per shume nga ne, miti i Sali Berishes per korrupsionin, ka rene, qe pas shperthimit ne Gerdec dhe me ate qe ndodhi me pas…

Kokalari: Mendoj qe ka rene me heret. Sali Berisha u paralajmerua. Edhe une, edhe Banka Boterore e paralajmeruam ate per firmat piramidale ne 1997. Ai i injoroi. Ai doli dhe tha se parate dhe firmat ishin te sigurta. Dhe ne e dime cfare ndodhi. Nese doni te flisni per eksodin e shqiptareve nje nga arsyet kryesore eshte kriza e viteve 1996, 1997. Kush do qe te rrije ne nje vend te tille, ku te gjithe kane arme dhe qellojne njeri tjetrin. Ajo ishte nje katastrofe. Duhet te ktheheni mbrapa ne kohe. Pastaj po te doni vijme te kohet me aktuale. Dhe prape, me duhet te them se me episodet qe une risolla, sesi mund te mos shkosh tek ai perfundim per Sali Berishen.

Balla: E megjithate, ju, une dhe shume te tjere, mbeshtetem kthimin e Partise Demokratike ne pushtet, ne vitin 2005.

Kokalari: Une e kisha nje arsye perse. U frymezova nga nje batute ne filmin “Kumbari”, ku thuhet: Armiku i armikut tim, eshte miku im. Une mendoja qe Fatos Nano nuk ishte personi i duhur per Shqiperine, dhe meqe ra fjala: Une ne fakt i kisha nderprere raportet me Berishen. Por nje nga emisaret e tij, me erdhi ne zyren time ne nju jork, dhe thuajse mu lut te mbeshtesja ate, per nje shans te dyte. nbe ate kohe isha kunder Fatos Nanos, qe sipas mendimit tim, ishte nje i korruptuar. Keshtu qe u bashkuam ne nje skuader per ta rezuar ate.

Balla: Nje nga dilemat qe ekzistojne ketu per vendimin ndaj sali Berishes eshte perse vendimi u mor atehere kaq vone, kur informacionet per te, sipas vete vendimit, jane qe nga koha kur ai ka qene president pra ne vitet 90. Perse vendimi nuk u mor me heret?

Kokalari: Jo vetem pse kaq vone nga DASH, po perse qeveria aktuale shqiptare nuk ka marre asnje mase vete per keto ceshtje? E kam thene dhe ne te shkuaren. Ekziston ajo qe Henri Kisinger i referohet si “real politike”. Shtetet e Bashkuara e dinin se cfare ndodhte me AEY, me Gerdecin, me keto privatizimet e famshme. Por thonin; Ai eshte ne pushtet, na bindet per gjithcka qe kerkojme, keshtu qe le ta trajtojme me kujdes. Fatkeqesisht dhe kjo nuk eshte nje histori e re. SHBA kane mbeshtetur ne te shkuaren edhe diktatore te tjere, sa kohe ka qene ne interes te tyre. Besoj se kjo eshte pjese e ekuacionit.

Balla: Pra po thoni; sa kohe ishte krijesa e tyre, sa kohe ishte kryeminister, cdo gje ishte ok. E megjithate Sali Berisha eshte ish kryeminister prej tete vjetesh prej vitit 2013. Pse SHBA priten tete vite te tjera, perpara se ta shpallnin non grata dhe ashtu si e kishit perceptuar jo kohe me pare?

Kokalari: Kjo eshte pyetje shume e mire. perceptimi eshte se ai u be pengese per ecjen para te demokracise shqiptare. Mjaft eshte mjaft. Une nuk kam nje pergjigje te mireqene per kete. mund vetem te spekuloj.

Balla: Nderkohe nga ana tjeter, ne rekordin e tij politik Sali Berisha ka integrimin ne NATO, ka hapa te rendesishem per integrimin europian, ai mikepriti presidentin Bush ne Tirane dhe kontributin e tij edhe ne shpalljen e pavaresise se Kosoves. Shume mund te mendojne sesi SHBA i trajtojne miqte e tyre..

Kokalari: Do ta riformuloja kete qe thate. Ne keto raste si NATO, integrimi ne BE, vendimmarrjen boterore te SHBA… A i kishte Berisha ne dore te vepronte kunder? Nese SHBA duan te shkaterrojne nje politikan ne Shqiperi, ato e kane mundesine per ta bere. Pra dy gjera: E para politikanet shqiptare e kane frike Ameriken dhe e dyta, duhet te respektojne vullnetin e popullit e tyre. Dhe popull shqiptar e do integrimin europian dhe e do demokracine.

Balla: Zoti kokalari CV-ja juaj eshte mbreselenese. Ju keni mbaruar te njejten shkolle biznesi qe ka mbaruar edhe Donald Trump. Cila eshte maredhenia juaj?

Kokalari: Une nuk kam maredhenie me te. Njehere kam pas nje takim te ngrohte me te ne zyren e tij, nuk di nese ai e kujton kete apo jo. Une shoqerohesha me shume me te vellain. Raporti im me te ishte i kufizuar. Sigurisht une kam nje opinion politik per te, qe nuk eshte shume favorizues. Nuk pelqej shume nga sjelljet e tij. Pati politika te mira ekonomike te mira per Ameriken, por vendimet e tij gjeopolitike nuk me kane pelqyer ne shume raste. Nga ana tjeter ama nuk me pelqente as ai qe kishte perballe. Nuk jam shume i kenaqur me Xho Bajden. Une personalisht kam bindje konservative te djathta. Megjithese nuk jam votues i regjistruar republikan. Por keshtu kam votuar.

Balla: Ketu njerezit qe mbeshtesin Berishen dhe jane te zemeruar me vendimin e sekretarit Blinken, mendojne se Xhorxh Soros eshte prapa vendimit te sekretarit Blinken dhe se nje administrate e presidentit Trump, nuk do ta kishte mare kete vendim. E besoni ju kete?

Kokalari: Duhet te bej nje koment qe nuk do t’i pelqeje shume shqiptareve. Jo dhe totalisht per faj te tyre, ata besuan per pese dekada se ishte perendia. Ata besuan se piramidat ishin nje vend i sigurt per te investuar parate e tyre. Pra nuk kane nje gjykim te qarte per te ndare realitetin nga fantazia. Sa i perket Sorosit nuk e di. Cdo gje eshte e mundur. Ai ka shume para dhe kur ke shume para ketu ne Amerike, mund te blesh shume influence politike. Por kur kjo influence arrin tek presidenti amerikan apo tek sekretari i shtetit, kjo eshte si puna e gishtave: ti nuk shkon aq larg sa te presesh ndonje nga gishtat e tu. Ndaj megjithese e di qe ai ka nje maredhenie me Edi Ramen dhe kjo nuk eshte sekret, e shoh te veshtire te besoj se Soros do te kepuste nje nga gishtat e tij per te bere nje gje te tille. Te them te verteten sipas asaj qe une di, edhe ambasadorja Kim ka nje maredhenie shume te ngushte me sekretarin Blinken, keshtu qe ajo di me shume sesa une per kete gje, megjihese eshte e kufizuar te flase per kete gje.

Balla: Kusherira juaj Evi Kokalari, ka ardhur nga Amerika per te mbeshtetur Sali Berishen ne Tirane dhe ajo po krijon perceptimin se ne Uashington, jo te gjitha rrymat politike atje, jane dakort me ate qe po i ndodh Sali Berishes.

Kokalari: Nuk mendoj qe shume veta ne Amerike e kane mendjen se cfare po i ndodh Sali Berishes. Edhe nese po, ata jane ushqyer nga individe si Evi Kokalari me teorine e nderhyrjes se Xhorxh Soros, si nje cope mishi per ta ushqyer ate teori. Se Sali Berisha po lufton Xhorxh Soros. Por nese ata dine gjerat qe une di, me besoni qe nuk do donin t’i rrinin shume afer Sali Berishes. Ta shohim cdo ndodhe kur te gjitha kartat te hapen. Dhe nese ndokush do filloje te thote dicka pro tij, une i pari do bej ate qe beri me kongresmenin Zelden. T’i prezantoj ata me faktet dhe te verteten.

Balla: Ideja tjeter konspirative qe kane mbeshtetesit e Berishes eshte se nese vendimi per Berishen u mor nga nje administrate nen influencen e nje miliarderi te caktuar, nese neser kjo administrate ndryshon, edhe vendimi per Berishen do te ndryshoje. Meqe Trump eshte i forte dhe nuk ka fshehur se do te deshironte te kandidonte serish.

Kokalari: Trump luan me kete teze, dhe nuk e ka thene qarte nese do te kandidoje, meqe baza e tij e deshiron kete. Pasi nuk e ka te sigurt qe do te fitoje. ndaj rikthej te njejtin argument. Ai do te kete te njejten dosje ne tavoline dhe do ti duhet te marre nje vendim nese duhet te shpenzoje pjese nga kapitali i tij politik per kete ceshtje. Dhe nuk besoj se do merrte nje vendim favorizues per Berishen. por keto jane vetem hipoteza.

Balla: Shume prej nesh mund te mendojne se tani qe nuk eshte aktiv ne politike, i vene pas muri pas vendimit te departamentit te shtetit, ne jemi me mire pa Berishen. Por ngjarjet e fundit tregojne se ai ka akoma goxha influence ne partine demokratike. Mendoni se ai mund te kaperceje ylberin dhe te rimarre kontrollin e saj? Dhe cfare do te thoshte kjo per partine demokratike dhe vendin?

Kokalari: Analoge eshte situata me partine republikane ne Amerike, me pozicionin e zotit Trump, gjerat qe ai ben dhe thote. Me ata qe e mbeshtesin perballe te moderuarve ne partine republikane. Por une nuk mendoj qe Berisha ka mbeshtetje te gjera. Por edhe ata qe e mbeshtesin duhet te marrin nje doze realizmi dhe une nuk mendoj gjihashtu qe Basha eshte zgjidhja e problemit. Por Shqiperia eshte nje vend ku vendimmarrja dominohet nga dy parti te medha. Nuk eshte e shendetshme qe vendi te dominohet nga nje parti. PD qe te behet progresiste, duhet te sjelle gjak te ri, qe te jete e pranishme me shume, me besim plote dhe me me shume besueshmeri sesa Berisha ose Basha.

Balla: Pra PD me mire pa Berishen?

Kokalar: Dhe Bashen

Balla: Po Rama?

Kokalari: E di qe shume veta thone se Rama eshte i korruptuar. E kam degjuar, por nuk kam aq prova sa per Berishen. Rama eshte pergjegjes per nje fare progresi qe ka regjistruar shqiperia. Shoh shpesh qe Shqiperia radhitet nder vendet qe njerezit duhet ta vizitojne si destinacion turistik, pra vendi po merr nje imazh pozitiv, ndaj duhet ti japim rames disa merita per kete. E di qe ca do thone: ai vjen nga nje familje e regjimit komunist. Por le ta pranojme: Ne Shqiperi te gjithe vijne nga e kaluara komuniste.

Tani do ju bej nje rrefim. nje skup te vogel. Edhe une jam perfshire ne nje afer korruptive me Edi Ramen. E takova ate pas 99 vjetorit te lindjes se Musine Kokalarit dhe i kerkova qe 100 vjetorin e lindjes se saj, ta shpallte dite kombetare. Dhe ai e beri. Dhe une i dhashe atij dicka. I thashe: Falemnderit!

Balla: Pra i dhate vetem nje falemnderit

Kokalari: Po. me siguri do behet skandal tani ne Shqiperi

Balla: Ndonjehere ne Shqiperi, eshte skandal te konsiderohesh nje njeri i sjellshem. Ju falenderoj per kete interviste te mprehte dhe te painteres, pasi e di aq sa ju njoh se thoni ate qe mendoni, se jeni nje patriot i mire dhe se thate gjera ndricuese per Berishen, Bashen dhe Shtetet e Bashkuara.