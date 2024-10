Pasi doli nga seanca gjyqësore në Gjykatën e Posaçme dhe pas deklaratës së dhënë për gazetarët, Fatmir Mediu shpjegoi më tej në Ditarin me Bruna Çifligun në A2 CNN, arsyet pse ai kundërshton akt-ekspertimin e paraqitur në gjyq për çështjen Gërdeci. Duke folur në vetën e tretë, ai thotë se nuk është akuzuar për shpërthimin në Gërdec, por për shpërdorim detyre, ndërsa akuzon Prokurorinë që vlerëson si ekspertë njerëz që nuk kanë njohje mbi këtë proces.

“Fatmir Mediu nuk është i akuzuar për Gërdecin, Vetë GJKKO ka deklaruara se shpërthimi i Gërdecit nuk ka lidhje me Fatmir Mediun. Fatmir Mediu është akuzuar në kundërshtim me kodin e procedurës penale për shpërdorim detyre. Jemi në SPAK, në procesin e shqyrtimin të akt-ekspertimit ekonomik, se shpërdorimi i detyrës ka të bashkëshoqëruar dëmin ekonomik. Për ta bërë ministrin që ka dëm ekonomik është marrë një akt ekspertimi që nuk ka as logjikë e as aritmetikë, as vlerësim teknologjik, as vlerësim demontimi, të disa njerëzve që thanë në gjykatë që nuk jemi ekspertë, por ndihmës të prokurorisë. Prokuroria thotë; jeni ekspertë. Çmohen si shkencëtarë njerëz që kanë mbaruar shkollën e lartë, që nuk kanë asnjë njohje mbi këtë proces”, u shpreh Mediu në A2.

Duke i konsideruar përçartje dhe absurde ekspertizën e ekspertëve, Mediu shpjegon sesi ka funksionuar procesi i demontimit.

“Para se të vinte SAC këto municione i digjnim në mjekës me investim 7 mln euro të NATO-s dhe kosto operative 300 euro tonën. Kompania tha që mund të bëj demontimin dhe t’i japë ministrisë financimin për 4-5 muajsh shteti demontoi 4500 tonë pa asnjë incident dhe fitoi rreth 2 mln dollarë. ekspertët bazuar në përçartjet e tyre thonë që po të ishte bërë në Poliçan shteti do të kishte fituar 12 mln dollarë, pastaj, 8.6 mln dollarë pastaj 5 mln dollarë. Dhe bënë ca vlerësime që janë hedhur poshtë nga Gjykata e Lartë. Absurditeti qëndron në faktin që këta ekspertë të famshëm thonë që një mall tregu të ketë një vlerë më të vogël se një mall i skaduar. Për ekspertët duket sikur municionet demontoheshin me frymën e shenjtë. Ka nevojë për makineri punonjës energji ujë e shumë gjëra që janë kostot në procesin e demontimit dhe Poliçani nuk ka pasur linjë teknologjike për këtë çështje dhe i ka djegur me humbje. Këta ekspertë ekonomikë thonë që fitimi është më shumë se të ardhurat”, u shpreh Mediu në A2.

Disa ditë më parë, GJKKO rrëzoi kërkesën e ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu për kryerjen e një riekspertimi të pjesshëm për kostot e dëmit ekonomiko-financiar të demontimit në fabrikën e Poliçanit.