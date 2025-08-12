Georgina drejt altarit, Cristiano Ronaldo i dhuron unazën që vlen 5 milionë dollarë

Cristiano Ronaldo do të martohet. Gruaja e tij e ardhshme, Georgina Rodriguez, e njoftoi këtë në një postim në Instagram. “Po, po. Në këtë jetë dhe në të gjitha jetët e mia”, shkroi partnerja e CR7, duke postuar një foto të dorës së saj me unazën e fejesës.
Modelja argjentinase filloi një lidhje me futbollistin portugez në vitin 2016, pasi e takoi atë në një dyqan në Madrid, ku punonte si asistente shitjesh. Në qershor 2017, Ronaldo pati binjakë, Eva dhe Mateo, nëpërmjet nënës surrogate. Në nëntor 2017, vetë Rodriguez lindi vajzën e tyre, Alana Martina dhe më 18 prill 2022, ajo lindi binjakë; djali, Angel vdiq gjatë lindjes, ndërsa vajza, Bella Esmeralda, mbijetoi.
Përveç lajmit për martesën, vëmendjen e tërhoqi unaza që Ronaldo i dhuroi bashkëshortes. Sipas ekspertëve, ajo vlen deri në 5 milionë dollarë.
Tobias Kormind, drejtori i menaxhimeve në ’77 Diamonds’ në Londër, beson se aksesori verbues i Rodriguez vlen afërsisht 35 karat dhe kjo është vetëm guri oval në qendër. Ai beson se zbukurimi masiv është i rrethuar nga gurë anësorë ovalë të vendosur në platin, të cilët ai vlerëson se janë rreth një karat secili, duke e vendosur unazën në një vlerë të këndshme prej 37 karatësh.
Madhësia e unazës, për Kormind, renditet lart krahas diamantit të famshëm Taylor-Burton, një gur në formë dardhe 69.42 karatësh që iu dhurua Elizabeth Taylor nga Richard Burton, i cili thuhet se e bleu atë nga Cartier. Kormind beson se unaza e Rodriguez ka një çmim prej 5 milionë dollarësh.
