Miremengjes me ngjyra! Prej punes! Kopeshti i Cerme Sektorit ne #Divjake, financuar nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (antikushtetues) dhe, ndertuar pa leje te Ilir Metes, sot, edhe pak nga detajet e fundit te projektit! Ua kam thene; E kuptoj veshtiresine e rregjimit korruptiv PDLSI, por nuk kuptoj urrejtjen e tyre ndaj zhvillimit! Genjyen e su lodhen, vodhen e su ngopen, eshte normaliteti i tyre; Po pse urrejne punen e veprat prej punes! #NEPUNE #NEKANTIER #PUNAMEVEPRA #VEPRAPAS50VITESHMERRENA #VEPRAPERFEMIJET #EARDHMEMENGJYRA #EARDHMEMEPUNE #PUNAVLEN #LLAFETPUNAE(i)LIRELULIT