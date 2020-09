Zv.kryeministri Erion Braçe përmes një postimi në rrjetet sociale ka nxjerr sërish ‘blof’ PD dhe LSI që nuk i ndaj akuzat ndaj qeverisë.

Braçe ka reaguar në lidhje me aksin Çermë-Divjakë, për të cilin shkruan se dje ka njoftuar se ky aks së bashku me tre segmente të tjera është në proces prokurimi. Ndërsa PD dhe LSI kanë thënë se kjo është mirëmbajtje rutinë.

“Shshshshshshshttttttttt Mashtruesa!

Nuk do ta fitoni kurre nje beteje me #partinesocialiste,

Me mua dhe cdo socialist ne #Divjake, Cerme, Grabian, Gradishte, Remas;

Madje as ne lushnje e Fier;

Madje madje per here te trete rradhazi ne te gjithe Shqiperine!

E thjeshte, jeni po hajdutet qe ishit, jeni po mashtruesit qe ishit;

Jeni pisat qe pasi vodhet e genjyet, iket nga Divjaka me turpin e te berit asgje, asgje, zero, per tu fshehur ne tirane me shpresen se sdo u njohe kush!

Por u njoh une, edhe Divjaka natyrisht, kudo qe te fshiheni, madje dhe pas anonimatit digjital

Dy prej atyre qe kane braktisur #Divjaken, kane marre emrin e saj per ti sherbyer rregjimit korruptiv PDLSI me mashtrime pas mashtrimesh;

Po ua kursej emrin sot, por vetem sot, nese vijoni me rrena do jeni ne kete tabele cdo minute!

Dje, njoftova se rruga Cerme-DIVJAKE, bashke me tre segmente te tjera, eshte ne proces prokurimi.

Dy mashtruesit qe administrojne adresen me emer te vjedhur Divjaka, pjese e PD te Divjakes me banim ne Tirane, ne borderone e PD-te njejtes parti te hajduteve e mashtruesve, vijuan te genjejne duke thene se eshte “mirembajtje rutine”!

Urdheroni dokumentin;

Genjejne mu si derrat!

Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka ne proces prokurimi egzaktesisht rrugen Cerme Divjake dhe te tjerat qe do punohen ne shtresa dhe do shtrohen me asfalt,

Cerme-Divjake nga fillimi ne fund e te tjerat ne segmentet sipas projektit!

Tani,

Turperoini keta pisa qe hem e kane lene Divjaken, hem e urrejne, nxijne prej puneve e veprave qe po ribejne divjaken nga themelet, hem nuk promovojne asgje nga kjo pune rindertuese ne shkolla, kopeshte, qendra shendetesore, sheshe, rruge, lulishte, kanalizime, ujesjellesa, vaditje, kullim, urbanizim, por ama mu si palacoja te cilit u sherbejne, e kane Divjaken shtepi te dyte sic lyli hollanden apo shtepi plazhi sic lyli lalezin, hamallajn etj.

Turperoini keta pisa qe i shfrytezojne pune tona, por i peshtyjne nga mengjesi ne mengjes!

Veprat jane per ju, i meritoni me cdo gje!”– shkruan Braçe. /TemA

g.kosovari