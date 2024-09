Nga Edvin Kulluri



Sabotuan Listat e Hapura duke u hequr shqiptareve te drejten per zgjedhin lirisht deputetet!

Nuk moren dot koalicionet parazgjedhore si kushtin qe vune per Reformen Zgjedhore! Liruan me amnistine ata qe blejne vota, tani thone qe “fokusi jane zgjedhjet e lira dhe te ndershme”!

Keta vete s’jane as te lire e as te ndershem! S’jane te lire nga pazaret me Ramen, dhe s’jane te ndershem se votuan nje Kod Zgjedhor per veten dhe jo per shqiptaret!