Sipas GB News, protestat kundër turizmit po shkaktojnë një ndikim të rëndë në një destinacion gjithnjë e më të njohur turistik. Anullimet e rezervimeve në hotele po rriten ndjeshëm.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, po përballet me një valë të madhe pakënaqësie publike, ndërsa protestat kundër qeverisë së tij hynë në ditën e 14-të radhazi gjatë fundjavës.
Sipas raportimeve, deri në 200 mijë persona dolën në rrugët e Tiranës të shtunën, duke kërkuar largimin e liderit socialist nga pushteti.
Pakënaqësitë nisën fillimisht nga kundërshtimi ndaj një projekti turistik luksoz me vlerë rreth 4.6 miliardë dollarë, i lidhur me dhëndrin e Donald Trump, Jared Kushner, i cili parashikon transformimin e një ishulli të braktisur dhe të vijës bregdetare përreth në Adriatik.
Zona e Zvërnecit është e njohur për flamingot dhe për vendet ku folezojnë breshkat.
Kryeministri tha: “Pasoja e drejtpërdrejtë e protestave është anulimi i rezervimeve nga turistët e huaj.”
Ai shtoi se shumë biznese lokale, të cilat varen nga sezoni veror për të siguruar të ardhurat e pjesës tjetër të vitit, i kanë shprehur drejtpërdrejt shqetësimet e tyre.
Megjithatë, Rama argumentoi se protestat po përdoren gjithashtu nga individë për të nxitur destabilitet politik përtej çështjes së turizmit, duke lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj nxitësve të trazirave.
“Kjo është fashiste, është skandaloze dhe duhet të ndalet”, tha Kryeministri gjatë intervistës.
Ai bëri edhe një krahasim me Gjermaninë e epokës naziste, duke thënë se mesazhi i protestuesve se vendi u përket shqiptarëve i ngjan nacionalizmit që e bëri Gjermaninë “delen e zezë të Europës” për vite me radhë.
Zvërneci ndodhet në një gadishull të ngushtë dhe ka një lagunë ku flamingot mblidhen gjatë muajve të verës, ndërsa bregdeti përfshin plazhe, shkëmbinj dhe ullishte.
Aktivistët mjedisorë kanë ngritur shqetësime për projektin, i cili ndodhet në një zonë të mbrojtur me vlerë të lartë ekologjike.
Zona është habitat për shpendë shtegtarë, përfshirë flamingot që i kanë dhënë emrin lëvizjes së protestës.
Administrata e Ramës ka deklaruar se investimi do të transformojë turizmin shqiptar dhe do të mbështesë aspiratat e vendit për anëtarësim në Bashkimin Europian.
Ajo që nisi si aktivizëm mjedisor është shndërruar në mobilizimin më të madh antiqeveritar në Shqipëri që nga rënia e komunizmit në 1991.
Protestuesit kanë kaluar nga kërkesa për anulimin e projektit në thirrje për zgjedhje të parakohshme dhe largimin e Ramës nga pushteti.
Kryeministri ka fajësuar trazirat më të gjera për nxitje keqdashëse online nga jashtë vendit dhe ka theksuar se nuk do të tërhiqet nga planet e zhvillimit.
Tubime solidariteti janë shtrirë edhe jashtë Shqipërisë, me diasporën shqiptare në qytete si Londra, Berlini, Vjena dhe Nju Jorku.
Ndërkohë, komunitetet shqiptare në Greqinë fqinje janë bashkuar gjithashtu me protestat për shkak të mosmarrëveshjeve për tokën.
Mosmarrëveshjet për tokën janë relativisht të zakonshme si pasojë e regjistrimeve të dobëta, korrupsionit lokal dhe një historie të ndërlikuar të gjatë.
Leave a Reply