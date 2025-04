Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Fierit, Gazment Bardhi, ka zhvilluar një takim me naftëtarët, i shoqëruar nga kandidati tjetër në listën e qarkut të PD-së, Ledion Çala, në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 11 majit.

Në një postim në rrjetet sociale, Bardhi siguroi se naftëtarët do jenë prioritet i PD-së në rast fitoreje dhe ai tha se do rishikohet statusi i tyre, si dhe ulja e tatimit mbi të ardhurat nga 23% në 10%

Postimi i Gazment Bardhit

Besimi i naftëtarëve, privilegj dhe detyrim!

Kandidati ynë Ledion Çala kishte organizuar një takim me kolegët e tij që punojnë në sektorin e naftës, ku me shumë kënaqësi u bashkuam për të dëgjuar me vëmendje shqetësimet e tyre. S’duhet të punosh një ditë si naftëtar dhe të kuptosh sa e rëndë është puna e tyre dhe sa pak të shpërblyer janë!

Ndava me naftëtarët shqetësimin për të rishikuar statusin e naftëtarit apo shtimin e të ardhurave të tyre përmes uljes së tatimit mbi të ardhurat nga 23 % në 10 %. Dhe ne do ta bëjmë këtë menjëherë! Çdo vendim që prek jetën e naftëtarëve do të merret vetëm në konsultim direkt me ta.

Statusi i rishikuar dhe zbatimi i plotë i tij, pa zvarritje nga agjencitë qeveritare, do të njohë vështirësinë në punë dhe do të përcaktojë pension të lartë për profesionin e naftëtarit. Nuk do të tolerohet asnjë devijim nga kompania shtetërore apo private për kushte optimale të punës. Shëndeti dhe mirëqenia e naftëtarëve janë prioritet për PD dhe, jam i nderuar, të mbroj të drejtat e tyre!

Nuk ka asgjë më të rëndësishme për mua se fjala e dhënë dhe mbajtja e premtimeve që prekin jetën e njerëzve! Me besimin e naftëtarëve, PD ka një privilegj dhe detyrim akoma më të madh për të ndryshuar gjendjen dhe për të sjellë zhvillim!”