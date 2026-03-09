I ashpër është treguar sot kryeministri Edi Rama, ndaj opozitës dhe SPAK, teksa ka folur para grupit socialist.
Ai tha se Belinda Balluku arriti ta çojë PD-në për jufka në Dibër dhe e asfaltoi Gazment Bardhin në Fier.
“Gazi i Zeqinesë, për herë të parë në historinë e botës është burri i vetëm që është marrë në mbrojtje nga Komiteti i Helsinkit. është marrë në mbrojtje nga sulmi i një gruaje. Mëshirë Zeqine” – ironizoi Rama referuar letrës së 17 organizatave.
Rama konfirmoi se Belinda Balluku do të vijojë të drejtotë Qarkun Fier dhe se do t’i tregojë të gjithëve rezultatin që do të marrë në zgjedhjet lokale, tashmë që s’ka asnjë pushtet.
