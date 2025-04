Nuk kishte si të ndodhte ndryshe në takimin elektoral të socialistëve në Fier. Kandidatja e PS-së për deputete, Zegjine Çaushi e cila ia ka dalë të marrë vëmendjen në rrjetet sociale me thumbat ndaj “kundërshtarit” të saj në këtë qark Gazment Bardhi, vijoi me të njëjtën retorikë edhe sot.

I foli nga podiumi duke filmuar një video për të, moment që shkaktoi të qeshura edhe për kryeministrin Edi Rama.

Me këtë pamje të mrekullueshme, një shoku im s’dihet çfarë do jetë duke bërë. Kam shumë merak për atë, prandaj më falni një minutë që unë t’i bëj një video-mesazh atij. Më raftë pika gjynah…Do jetë duke na pa nga televizori dhe s’dihet mund t’i bjerë të fikët. Gazooo, ome ku je?! Po më sheh nga televizori ë? Po i sheh këto shoqet e mia këtu? Shihe sa janë mbledhur, shihe Gazo! Këto ta qajnë hallin ty Gazo! Si më turpërove sot mo, ashtu ë? Se që je një tip spiuni e di tërë dynjaja. Po ç’a e kishe atë të Edit me Belindën?! Apo s’e dije që kryeministri kishte eventin me fëmijët më 16 Maj?

Se më 11 Maj mbaron filmi juaj Gazo! Po ne do vazhdojmë punën, do presim tërë Europën në Tiranë. Apo je pak xheloz për Edin, më raftë pika! S’ke faj jo, ik tani dhe mos na shiko nga televizori se do të të bjerë të fikët nga vetmia. Po vetë e ke fajin se je i përdredhur shumë, je balerin që vetëm tundesh mo Gazo. Po si të thërrasin te PD-ja ë, Gazi i Zegjinesë? Ëëë? Po mirë ta thonë se vetëm unë ta qaj hallin se s’të do askush, hiq mo hiq Gazo! Askush s’ta hap ty derën. Ika tani Gazo se kam këtë takimin e mrekullueshëm më këto gra që më 11 Maj do të votojnë numrin 5. Pafshim Gazo, pafshim!”, u shpreh ajo drejtuar demokratit.