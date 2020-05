Kryedemokrati Lulzim Basha, është vënë ngushtë sonte në “Open”, teksa moderatorja Sonila Meço, iu drejtua me pyetjen se a mos vallë po protesoni në vendin e gabuar, pasi njëjtë si me Unazën, edhe me Teatrin protestat dështuan, dhe godina u shemb.

“Unë jam i gatshëm të pranoj edhe sugjerime edhe vërejtjet. Pyetja nuk shtohet kështu, por çfarë do kishte ndodhur nëse nuk do kishim protestuar.

A do kishte rezistuar Teatri pa mbështetjen tonë kaq gjatë!

Opozita nuk është report zjarrfikësish dhe as repart i mbrojtjes së objekteve. Unë jam krenar që ne jemi një opozitë e qytetarëve dhe jo e krimeve poltike.

Ky problem nuk zgjidhet vetëm tek Astiri apo tek Teatri, por duke e crrënjosur këtë sitem”, tha ai.