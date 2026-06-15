Gazetarja Desada Metaj ka reaguar përmes një postimi në mediat sociale pas sulmeve të ish-kryeministrit Sali Berisha ndaj saj, lidhur me statusin “non grata” të Berishës nga Departamenti Amerikan i Shtetit.
Metaj i është drejtuar Berishës duke i kujtuar se emri i tij dhe i familjarëve vijon të figurojë në listën e personave të shpallur “non grata” për korrupsion të rëndësishëm sipas seksionit 7031(c).
Në reagimin e saj, gazetarja ironizon pretendimet për heqjen e sanksioneve, ndërsa shton se as familjarëve të Berishës nuk u është dhënë vizë, duke e lidhur këtë me debatet e fundit mbi pretendimet për ndërmjetësime politike për çështjen e “non gratës”.
Reagimi i plotë
I dashur doktor Berisha!
Dashnorja e flaktë e shpifjeve sapo lexoi në linkun e Departamentit të Shtetit emrin tënd dhe të familjes tënde në listën e personave “non grata”. Ose fol me këta të IT në Departament ta heqin emrin ose kaloji internet mikrofonmbajtësve të shohin faqen ????
E di që e kishe merakun me Zenin dhe Argitën, por atyre as vizë me një kalim s’u kanë dhënë. Kështu konfirmon dhe Jorida që ka qenë ndërmjetëse????
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