Gazetari Mentor Nazarko duke analizuar marrëveshjen e huasë së Shqipërisë me SHBA-të, thotë se opozita po bën teatër, megjithatë mazhoranca duhet t’ia jepte PD-së edhe një javë kohë. Sipas Nazarkos një vendim i tillë nga PS nuk do të cenonte seriozisht afatin e shtatorit, sikurse pretendon deputeti Vengu.
I ftuar në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, Nazarko vuri në dukje se ka një farë arbitrariteti në sjelljen e mazhorancës në sjelljen e saj në raport me opozitën. Sipas gazetarit Shqipëria do të duhej të ndiqte modelin kroat, ku në kuadër të integrimit të kishte një mirëkuptim parlamentar, ose më të gjerë.
“Kjo nuk përjashton që qeveria është sjellë gjatë një viti e pak në mënyrë triumfaliste me opozitën. Kjo opozitë e drejtuar nga z.Berisha e ka ndryshuar faqen, s’është ajo e fundit të mandatit të tretë. Kishte kuptim që mazhoranca t’i ofronte kësaj opozite, pa filluar protesta, se tani që ka filluar protesta është tjetër dinamikë…Unë e kuptoj që opozita s’do të dali konsensuale as për marrëveshjen me Amerikën, as për Reformën Territoriale apo Zgjedhore. Por në periudhën para protestës kishim mundësi të ndiqnim modelin kroat, që në kuadër të integrimit të kishim një lloj mirëkuptimi parlamentar, apo edhe më gjerë, dhe t’i përgjigjeshim kësaj sjellje të opozitës, e cila ka qenë përgjithësisht konstruktive. Unë mendoj që edhe opozita po bën teatër. Ose duhet të na tregojë z.Vengu që shiko po ta shtynim edhe një javë…Unë mendoj që duhet t’ia jepnit edhe një javë deri të premten tjetër, atëherë kjo cenonte seriozisht afatin e shtatorit, por unë s’besoj se është kështu. Unë mendoj që ka një farë arbitrariteti, ka qenë sistematike kjo, edhe mohimi i komisioneve hetimore, përjashtimet nga Parlamenti”, tha Nazarko.
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