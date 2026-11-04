Gazetari Mentor Nazarko paralajmëroi se Partia Demokratike rrezikon të zhduket. I ftuar në “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, Mziu solli si shembull zhvillimet në vendet e Europës Lindore, ku, sipas tij, partitë antikomuniste të krijuara në vitin 1990 nuk ekzistojnë më.
Nazarko përmendi edhe Serbinë, ku pati protesta sudentore anti-qeveritare sikurse në Shqipëri dhe është zhdukur opozita tradicionale.
Gazetari theksoi se faktori kohë është vendimtar, veçanërisht për shkak të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, të cilatjanë shumë pranë.
“Duhet një kandidaturë e përbashkët, me këtë opozitë apo pa këtë, se mund edhe të zhduket Partia Demokratike. Në të gjithë vendet e Lindjes, partitë anti-komuniste që janë themeluar në 1990-ën, nuk ekzistojnë më. Në Serbi u zhduk opozita tradicionale. I gjithë problemi është lufta për kohën. Zgjedhje e Tiranës janë te porta, kështu nëse shkohet me projekt, me një fytyrë, qoftë edhe me opozitën tradicionale…”
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