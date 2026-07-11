Shkrimtari, gazetari dhe ish-ambasadori i Kosovës në Gjermani, Beqë Cufaj, ka reaguar në rrjetin social X lidhur me vlerësimet negative në Google që po u bëhen bizneseve nga protestuesit.
Në postimin e tij, ai shkruan:
“I dashur @ediramaal, tani kanë kaluar nga rrugët në internet dhe po turpërohen me vlerësime të këqija në Google. Kanë dështuar në të dyja drejtimet: kështu nuk do ta pengojnë rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian dhe, sigurisht, nuk do ta dëmtojnë turizmin që po lulëzon.”
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