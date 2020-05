Festimi me muzikë dhe pije për mbarimin e misionit në Itali, i kushtoi secilit prej 10 mjekëve shqiptarë 500 euro. Lajmi u raportua një ditë më parë nga disa prej mediave italiane, ndërsa gazetari i “Bresciaoggi”, Giuseppe Spatola, e cilëson atë si një mëkat të vogël, që nuk duhet të marrë vëmendjen në krahasim me kontributin që dhanë në vijën e parë të luftës kundër virusit.

“Mjeket që na kanë ofruar ndihmën e tyre në Itali, kanë qenë përballë një lufte të vërtetë. Mjafton t’iu referohemi shifrave: më shumë se 2000 të vdekur, 12000 të infektuar, pra 1 i infektuar në 100 banorë. Pra, tensioni i akumuluar prej tyre kuptohet qartë. Apeli që i është bërë nga të gjitha institucionet e Brescia-s ishte për t’i anuluar këto gjoba. Ekipi shqiptar është vlerësuar maksimalisht dhe ky mëkat, le të themi, është konsideruar si diçka fare e vogël në krahasim me punën dhe luftën e tyre me këtë virus që mesa duket nuk do ta lerë Italinë”, shprehet gazetari italian.

Festën e tyre ai e arsyeton kështu: “Pas ceremonisë së falenderimit organizuar nga autoritetet e rajonit të Lombardisë, ku u cilësuan heronj, ekipi shqiptar i bluzave të bardha organizoi një festë në hotel, mesa duket për të ulur tensionin e akumuluar”.

Sipas Giuseppe Spatola-s mediat lokale nuk kanë dashur ta zmadhojnë incidentin, ndërsa disa prej tyre nuk e kanë trajtuar. Gazetari ka shkruar një artikull ditën e sotme për këtë ngjarje.

Në kohën e koronavirusit, një festë e këtij lloji nuk duhej të organizohej, madje as midis mjekëve dhe infermierëve, shkruan dje mediat italiane.

/e.rr