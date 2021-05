Gazetari Artan Hoxha ironizon presidentin Meta per qendrimin e sotem ndaj DASH: Nëse një kopje e “fletërrufesë” amerikane të ka ardhur poshtë derës, bëj kujdes, i ka shkruar ai.

Gazetari Artan Hoxha, ka komentuar deklaratën e Presidentit Ilir Meta në lidhje më vendimi e DASH për ish-Presidentin Sali Berisha.

“Shkëlqesi, nëse një kopje e “fletërrufesë” amerikane të ka ardhur për momentin poshtë derës, bën mirë që flet. Por bëj kujdes, ti e di këshillën që sherifi amerikan të thotë, ndërsa të hedh hekurat”, shkruan Hoxha.

Ndër të tjera gazetari e njofton Presidentin për hetimet ndaj nga Byroja Kombëtare e Hetimit në SPAK.

Postimi i plotë i Hoxhës:

Shkelqesi, çdo fjale qe flet nga ky moment, do te perdoret kunder teje ne proçes…

Me ne fund, Shkelqesia e tij u be i gjalle dhe foli…

Foli hapur, por foli keq..

Foli ashtu si di ai, per “fleterrufe” amerikane, per “akt te shemtuar, te pabese dhe te poshter”, nga Shtetet e Bashkuara te Amerikes, kunder Berishes, familjes se tij dhe aleateve te tij…

Shkelqesi, nese nje kopje e “fleterrufese” amerikane te ka ardhur per momentin poshte deres, ben mire qe flet.

Por bej kujdes, ti e di keshillen qe sherifi amerikane te thote, ndersa te hedh hekurat:

“Çdo fjale qe do te thuash nga ky moment, do te perdoret kunder teje ne proçesin gjyqesor”…

Deri diten kur SHERIFF-i te vendos per ta ngjitur “fleterrufene” ne shtylle, ke kohe te porositesh nje pale “breke” çeliku, se ato prej hekuri nuk te bejne pune…

Marinsat Amerikane do te bejne nje demostrim force ne Bulevardin “Deshmoret e Kombit”, fiks para zyres tende…

Nese do ti pershendesesh me dore nga dritarja, apo do te dalesh ti nderosh ushtarakisht te vendroja e ushtarit te gardes, kjo eshte pune per ty…

Per kuriozitet, Marinsat kane sjelle me vete nje paisje te fuqishme per te kerkuar metalet e renda si floriri.

Kam marre vesh se kur te largohem, nuk do ta marrin me vete, por do tia lene si dhurate Byrose Kombetare te Hetimit(BKH)…

Prandaj si banore i kompleksit luksoz ne Gjirin e Lalzit, ben mire ti informosh edhe komshinjte, qe te hedhin ne det gjithçka qe kane groposur poshte rrenjeve te atij ullirit 300 vjeçar…

Shkelqesi, derisa “fleterrufeja” per ty te ngjitet ne shtylle, ke ende pak kohe per te lehtesuar poziten tende.

I tregon ose jo “shoket” ne kete beteje kunder Shteteve te Bashkuara te Amerikes, aleatit dhe mbrojtesit me te madh ne planet te Kombit Shqiptar, kjo eshte pune per ty…

Meqe eshte fundjave dhe ti zakonisht e kalon ne Gjirin e Lalzit, bej te fala komshiut, komishijes dhe familjes se tyre…

Qani hallet, ndizni ndonje qiri se mbase Abaz Aliu, atje ne majen e malit te shenjte te Tomorrit, u merr me sy te mire…

Paç fat, Shkelqesi….