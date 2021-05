Gazetari gjerman në Bruksel, Jack Parrock me anë të një postimi në rrjetet sociale ka thënë se Shqipëria pritet të marrë një lajm të madh së shpejti.

Sipas tij në qershor Komisioni i Europian do të bëjë një lëvizje të madhe për sa i përket vendit tonë.

“Breaking/ Komisioni i Europian do të propozojë një lëvizje të madhe përpara për procesin e pranimit për Shqipërinë.

Burimet më thonë Komisioni do të rekomandojë mbajtjen e Konferencës së parë Ndërqeveritare në samitin e qershorit të liderëve të BE. Shtetet e BE-së më pas do të zgjedhin nëse do të miratojnë”, shkruan gazetari në rrjetin e tij social./ b.h

BREAKING: The EU Commission will propose a big move forward for the accession process for #Albania 🇦🇱.

Sources tell me Commission will recommend holding the first Inter-Governmental Conference at the June summit of EU leaders.

EU countries will then choose whether to approve.

— Jack Parrock (@jackeparrock) May 3, 2021