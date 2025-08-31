Mëngjesi këtë të diel filloi me lajmin e trishtë të vdekjes së dy të rinjve. Gabriel Luca dhe Denis Korbi, të dy 24-vjeç, humbën jetën tragjikisht në orët e para të mëngjesit të sotëm në hyrje të qytetit të Peqinit.
Automjeti me të cilin po udhëtonin doli nga rruga dhe u përplas me shkallët e një shtëpie. Si pasojë, përplasja ishte tepër e fortë dhe fatkeqësisht dy shokët humbën jetën në moshën e tyre më të bukur.
Lidhur me këtë tragjedi ka reaguar së fundmi edhe gazetari Eraldo Harlicaj i cili mes rreshtave ka zbuluar se Denisi ishte dhe miku i tij me të cilin e kishte lënë të takohej përgjatë ditëve në vijim, por për fat të keq ky takim mes shokëve nuk do të mbahet.
Sot u zgjova nga një telefonatë tronditëse e një miku. Më tha se Denisi, shoku ynë i përbashkët, kishte humbur jetën në aksident në Peqin. Vetëm 24 vjeç.
Nuk dua të bëj elegji për vlerat dhe njeriun që ishte, po mjaftohem me faktin se para dy ditësh folëm dhe e kishim lënë për tu takuar nga java te 3 bashkë. Kishim halle të njëjta. Diskutonim për shumëçka.
Pak ditë më parë një tjetër njeri i afërt u aksidentua rëndë. Fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën, pavarësisht flirtit që pati me botën tjetër.
Kam parë nga afër dhimbjen e familjarëve në spital dhe nuk dua as të imagjinoj përjetimet e prindërve të Denisit.
Aksidentet janë bërë makth në Shqipëri. Nuk ka ditë që nuk lexojmë për fatalitete. Rrugët janë kthyer në shfryrje nervash të njerëzve të frustruar. Shpejtësi ekstreme, parakalime të gabuara, drita që të shpojnë sytë. Çunakë me makina luksoze e vajza me pushtet dashnorësh që mendojnë se janë zotër të rrugës si Nua Rroku në Lezhë. Të shajnë dhe të kërcënojnë nëse u kërkon llogari.
Uleni gazin, shmangeni adrenalinën në timon! Nëse nuk e doni veten, mendoni për të tjerët që nuk ju kanë asnjë borxh. Nëse jeni aq të ngurtë sa të mos i konsideroni, mendoni për familjarët tuaj që kalojnë në peripecira ekstreme, emocionale dhe fizike.
