Gazetari Artur Nura u shpreh sot në ‘Studio Live’ se nëse vota e kandidatëve apo partive është prekur dhe do konkludojë nga rinumërimi, kjo duhet të shoqërohet edhe me procedim penal e ligjor.

Ai kritikoi sjelljen e kreut të PD-së, Sali Berisha, me baltosjen që po i bën Shqipërisë në Bruksel për interesat e tij, në kohën kur vendi ndodhet në momente kyçe për integrimin, teksa theksoi se duhet të zbatojë statutin që ka votuar vetë dhe të largohet nga drejtimi pas humbjes së zgjedhjeve më 11 maj.

Megjithatë sipas Nurës, Berisha doli më i fituar nga zgjedhjet dhe jo vetëm Rama, pasi mori vulën e partisë, konsolidoi pozitën si kryeopozitar me 50 deputetë në parlament dhe kontrollon partinë me besnikët e tij.

Ai nënvizoi se dy krerët epartive të mëdha janë të kënaqur nga ajo që morën politikisht prej zgjedhjeve të 11 majit. Por ai nënvizoi se Berisha duhet të zbatojë statutin e partisë që votoi edhe vetë, “Nenin Basha”.

“Nga ana tjetër edhe Rama është i kënaqur, pasi me Berishën në opozitë mban pushtetin. Sipas statutit Berisha duhet të ishte larguar nga PD-ja. Por Berisha duket i qetë, pasi doli i fituar nga kjo sfidë, ai është i kënaqur me fitoren që mori. Ai nuk e kishte partinë, mori edhe PD-në, edhe vulën, mori edhe deputetët tani duke përfaqësuar opozitën me 50 mandate, që në dukje janë edhe njerëz që i binden. U zyrtarizua si kryetar i PD-së dhe nuk do njohë zgjedhjet, mendoj kjo është rruga e tij”, vijoi Nura analizën e tij për Report Tv.