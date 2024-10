Gazetari Arbër Hitaj deklaroi në studion e “Quo Vadis” se pritet që shumë shpejt ish-zv/kryeministri, Arben Ahmetaj, të “sillet” para drejtësisë.

Gjatë diskutimit në studio lidhur me deklarat e Ahmetajt nga arratia dhe mospranimi i tij për të bashkëpunuar me drejtësisë, Hitaj theksoi se vizitat zyrtare të kreut të SPAK, Altin Dumani në Zvicër do të sigurojnë një marrëveshje ekstradimi.

“Do ta marrin sepse ka shkuar Dumani edhe në Zvicër. Shumë shpejt do të ketë marrëveshje ekstradimi”, theksoi ai.

