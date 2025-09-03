Standardet e dyfishta të Evropës dhe Perëndimit mbi luftërat në Ukrainë dhe Gaza kërcënojnë të minojnë pozicionin e saj global, paralajmëroi kryeministri spanjoll, Pedro Sánchez, duke e përshkruar përgjigjen ndaj sulmit të Izraelit në territorin palestinez si një nga episodet më të errëta të marrëdhënieve ndërkombëtare në shekullin e 21-të.
“Ajo që po shohim tani në Gaza është ndoshta një nga episodet më të errëta të marrëdhënieve ndërkombëtare në shekullin e 21-të, dhe në këtë drejtim ajo që duhet të them është se Spanja ka qenë shumë e zëshme brenda BE-së dhe gjithashtu brenda bashkësisë ndërkombëtare”, tha ai. “Brenda BE-së, ajo që kemi bërë deri më tani është të mbështesim pezullimin e partneritetit strategjik që BE ka me Izraelin.”
Sánchez është udhëheqësi i parë i lartë evropian që akuzoi Izraelin për gjenocid në Gaza. Ai tha se ishte i kënaqur që vendet e tjera evropiane po ndiqnin shembullin e Spanjës në njohjen e një shteti palestinez, por pranoi se përgjigjja e Evropës kishte qenë e dobët.
“Është një dështim. Absolutisht. Është gjithashtu realitet se, brenda Bashkimit Evropian, ka vende që janë të ndara kur bëhet fjalë për mënyrën e ndikimit tek Izraeli. Por sipas mendimit tim, kjo nuk është e pranueshme dhe ne nuk mund të zgjasim më gjatë nëse duam të rrisim besueshmërinë tonë kur bëhet fjalë për kriza të tjera, si ajo me të cilën përballemi në Ukrainë. Rrënjët e këtyre luftërave janë krejtësisht të ndryshme, por bota po shikon nga BE-ja dhe gjithashtu nga shoqëria perëndimore dhe po pyet: Pse po përdorni standarde të dyfishta kur bëhet fjalë për Ukrainën dhe kur bëhet fjalë për Gazën?’”
Në një intervistë për gazetën “Guardian” përpara bisedimeve me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, në Londër të mërkurën, udhëheqësi socialist tha gjithashtu se SHBA-ja nën drejtimin e Donald Trump po përpiqej t’i jepte fund rendit global të bazuar në rregulla pas Luftës së Dytë Botërore.
Ai gjithashtu mbrojti përfitimet e migracionit dhe fajësoi partitë tradicionale të krahut të djathtë për thyerjen e konsensusit mbi përgjigjen ndaj emergjencës klimatike duke kopjuar politikat e rivalëve të tyre populistë.
