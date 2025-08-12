Egjipti po punon ngushtë me Katarin dhe Shtetet e Bashkuara për të arritur një armëpushim 60-ditor mes Izraelit dhe Hamas-it, në një përpjekje të re për t’i dhënë fund luftës shkatërruese në Gaza.
Ministri i Jashtëm i Egjiptit Badr Abdelatty ka deklaruar në një konferencë për shtyp në Kajro se objektivi kryesor është rikthimi te propozimi fillestar për një armëpushim 2-mujor, lirimin e disa pengjeve, të burgosurve palestinezë si dhe lehtësimin e ndihmave humanitare e mjekësore për Gazën pa kushte.
Sipas një burimi palestinez, negociatorët po përgatisin një marrëveshje të re të armëpushimit që parashikon lirimin e të gjithë pengjeve në një etapë të vetme.
Megjithatë, negociatat e mëparshme në Doha dështuan, pasi delegacionet amerikane dhe izraelite u tërhoqën, ndërsa grupi i Hamas-it u largua nga bisedimet.
Sulmet e dhunshme izraelite kanë shkaktuar mbi 61 mijë viktima palestineze që nga tetori i vitit 2023.
Kujtojmë se në korrik, negociatat për armëpushim dhe lirimin e pengjeve midis Izraelit dhe Hamasit u zhvilluan në Doha, duke u ndërmjetësuar nga Katari dhe disa vende të tjera. Megjithatë, pas më shumë se dy javësh bisedimesh intensive, përpjekjet për të arritur një marrëveshje përfundimtare dështuan. Shkaqet kryesore të dështimit ishin mosmarrëveshjet mbi kushtet për lirimin e pengjeve dhe kufizimet në ndihmën humanitare për Gazën.
