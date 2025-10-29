Sulmet ajrore izraelite në Gaza kanë vrarë 104 persona, 46 prej të cilëve janë fëmijë. Ministria e Shëndetësisë e Gazës raportoi këtë, duke shtuar se 253 persona u plagosën, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, dënon sulmet e Izraelit në Gaza, tha zëdhënësi i tij, Stéphane Dujarric.
“Sekretari i Përgjithshëm dënon fuqimisht vdekjet e shkaktuara nga sulmet ajrore izraelite ndaj civilëve në Gaza, përfshirë shumë fëmijë. Ai dënon të gjitha veprimet që minojnë armëpushimin dhe i vënë civilët në rrezik”, u tha ai gazetarëve, duke u bërë thirrje të gjitha palëve të përmbushin angazhimet e tyre dhe të shmangin çdo veprim që kërcënon civilët ose pengon ndihmën humanitare.
