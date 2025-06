Kombëtarja shqiptare e futbollit vijon përgatitjet intensive për ndeshjen me Serbinë.

Lajmi i mirë është rikthimi i Rei Manaj. Futbollisti që prej disa ditësh po kalonte një gjendje gripale, është rikthyer me skuadrën. Sulmuesi ishte shtruar në një spital privat për shkak të një temperature të lartë që kishte kaluar, megjithatë duket se tani gjendja e tij është stabilizuar dhe lojtari është rikthyer të stërvitet me grupin me intensitet të plotë.

E gjithë skuadra gëzon formë të mirë fizike. Kuqezinjtë zhvilluan seancën e radhës stërvitore ku mbizotëron një energji shumë pozitive ndonëse përballë kanë Serbinë një kundërshtar jo vetëm historik por edhe rival direkt.

Gjatë stërvitjes së këtyre ditëve, braziliani ka ftuar dhe disa lojtarë nga Superiore ku i fundit ka qenë mbrojtësi i Teutës Artan Jazxhi që i bashkohet Rimal Haxhiu dhe Ndrecës nga Tirana si dhe Përgjonit nga Bylisi.

Të katërt futbollistet, Silvinjo i aktivizon në stërvitje për ti përshtatur dhe me skuadrën.

Kur na ndajnë disa orë nga ndeshje me Serbinë, emocionet tani kanë nisur. Kuqezinjtë do të tentojnë fitoren ndaj një kundërshtari jo vetëm historik por edhe rivali direkt në grupin K.

Ndeshja do të luhet të shtunën më datën 7 qershor në orën 20:45 në Arenën Kombëtare.