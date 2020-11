Mjeku i familjes do të japë vlerësimin se cila nga paketat financiare do të përfitohet falas nga pacientët me koronavirus, që trajtohen në banesë. Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, bëri me dije se kjo paketë do t’i ofrohet kujtdo që rezulton Covid pozitiv, me anë të recetave të rimbursueshme.

Mjeku i familjes ndërkohë do të japë mjekimin simptomatik për të gjithë rastet e dyshuara, pa pritur rezultatet e tamponit.

Udhëzuesi për paketat u është shpërndarë të gjithë mjekëve të familjes.

Referuar situatës aktuale, të dhënat zyrtare flasin për rritje të rasteve me koronavirus, me një incidencë 526 raste për 100 mijë banorë, ku 52% janë femra dhe 48% meshkuj. Për të frenuar përhapjen e Covid-19 në vend, ekspertët kanë ndërmarrë 13 masa në 9 muaj.

/a.r