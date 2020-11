Pesë vjet më parë Bill Gates doli në skenën TED dhe në thelb parashikoi pandeminë aktuale. Falë kësaj, ai tani konsiderohet si një nga zërat më profetikë mbi kërcënimin e sëmundjeve të reja. Kjo do të thotë kur ai ofron mendimin e tij se si do të duket jeta pas Covid-19, ne të gjithë duhet të ulemi dhe të vëmë re. Kjo është ajo që sapo bëri themeluesi i Microsoft-it, i kthyer në filantrop, në episodin e parë të podcastit të tij të ri. Këto janë parashikimet kryesore të Gates.

Takimet në distancë do të normalizohen.

“Ashtu si Lufta e Dytë Botërore solli gratë në fuqinë punëtore dhe shumë prej tyre qëndruan, kjo ide e:”A duhet të shkoj atje fizikisht?” tani na lejohet ta mendojmë “, thotë ai. Kjo do të jetë e vërtetë për takimet e punës, por edhe për ndërveprimet e tjera që më parë ishin personale, parashikon Gates.

Kompanitë mund të ndajnë zyrat me rotacion.

Nëse po punojmë shumë në distancë. Kjo do të thotë se do të duhet të hyjmë më pak në zyrë, dhe kjo do të ketë efekte të rëndësishme. E para nga këto do të ndihet në mënyrën se si kompanitë marrin vendime për pasuritë e paluajtshme. “Unë mendoj se njerëzit do të shkojnë më pak në zyrë. Zyrat do të ndahen ndër kompani të ndryshme me një orar specifik, ku në një kohë punon njëra kompani, ndërsa më vonë punon tjetra,” sugjeron Gates.

Do të shoqërohemi më pak në punë, dhe më shumë në komuniteti.

Gates gjithashtu vë në dukje një efekt përfundimtar goditës të këtyre ndërrimeve në mënyrën se si punojmë – mënyra se si shoqërohemi do të ndryshojë gjithashtu. Ju mund të shpenzoni më pak nga energjitë tuaja shoqërore në punë, parashikon ai, dhe më shumë me të dashurit tuaj në komunitetin lokal. “Unë mendoj se … sasia e kontaktit shoqëror që merrni nga puna juaj mund të ulet, dhe kështu dëshira juaj për të marrë më shumë kontakte shoqërore në komunitetin tuaj mund të rritet sepse, veçanërisht, nëse ne jemi duke bërë një punë shumë të largët, atëherë dëshira jonë për t’u shoqëruar, energjia jonë për t’u shoqëruar pasi të ndalojmë së punuari, do të jetë pak më e madhe “.

Gjërat nuk do të kthehen plotësisht në normalitet për një kohë të gjatë.

Edhe pasi një vaksinë eliminon kryesisht Covid nga SHBA, gjërat nuk do të shkojnë plotësisht në normalitet derisa e gjithë bota të mundë sëmundjen. Normaliteti do të kthehet kur jo vetëm SHBA-ja të ketë nën kontroll pandeminë, por edhe pjesa tjetër e botës po ashtu.

Pandemia tjetër nuk do të jetë kaq e keqe.

Ndërsa kjo pandemi ka qenë një makth, ai shpreson që herën tjetër që të shfaqet një patogjen vrasës, bota do të bëjë shumë më mirë për ta përmbajtur atë. “Arsyeja kryesore që është se ne kemi fituar eksperiencë. Ne nuk do të jemi kaq budallenj herën e dytë,” përfundon ai.