Kryetari i Partisë “Mundësia”, Agron Shehaj, i ftuar në Log, deklaroi se kandidati i opozitës për zgjedhjet e pjesshme vendore në Tiranë, pas shkarkimit të kryebashkiakut Erion Veliaj, duhet të jetë figurë jo politike e cila duhet të përbashkojë të gjithë spektrin e partive opozitare.
Shehaj tha se nisur nga rezultatet e 11 majit, nëse PD do të zgjedhë një anëtar të PD, pra figurë politike, fitorja do të jetë në anën e PS.
“Cila është alternativa për të fituar? Sepse jemi në gjendje të jashtëzakonshme, e tha vetë kryeministri kur tha se nuk ka nevojë vendi për rotacion politik.
Në këtë gjendje, zgjidhja e vetme nuk është të bashkohemi rreth PD e Berishës apo Mundësisë, e vetmja mundësi është të dalim me një kandidat jo anëtar të partive politike që të bëjë bashkë, 32 % e PD, 6% të Mundësisë, pra të gjitha partitë politike opozitare . Vetëm një kandidat që bashkon opozitën mund të fitojë Tiranën, për të cilën fatkeqësisht rezultati është i ditur”, u shpreh Shehaj.
