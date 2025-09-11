Analisti Lorenc Vangjeli, i ftuar në emisionin Log. në News24 komentoi idenë e kryetarit të partisë Mundësia Agron Shehaj, që opozita të ketë një kandidat të përbashkët për Bashkinë e Tiranës.
Vangjeli u shpreh se opozita vuan shumë nga egoizmi, prandaj e sheh të vështirë që të ketë një kandidat që përbashkon.
Ai shtoi se edhe lideri i PD Sali Berisha vuan nga egoja.
Lorenc Vangjeli: Opozita vuan nga egoizmi i brendshëm. Nuk e di nëse opozita mund të ketë një kandidat për Bashkinë e Tiranës, sepse nuk e di sesi të gjitha palët mund të bëjnë kohezion.
Mendoj që Sali Berisha ka një ego të madhe, mund të thotë që shumë ‘mirë e ke Agron, por do e bëjmë ndryshe’.
